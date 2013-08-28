В молочной продукции Fonterra не нашли бактерии ботулизма

10:40, 28 августа 2013
Агро
0

Бактерия, которую в начале августа обнаружили в молочной продукции новозеландской компании Fonterra, не вызывает ботулизм. Об этом сегодня сообщило Министерство обрабатывающей промышленности и местного самоуправления Новой Зеландии, распространив данные проведенного официального расследования, сообщает ИТАР-ТАСС.

Первоначально власти страны уведомили зарубежных потребителей продукции Fonterra, что в белке, который используется при производстве детских молочных смесей, была обнаружена вызывающая ботулизм палочка Clostridium botulinum. Однако, как говорится в заявлении, расследование показало, что на самом деле речь идет о бактериях Clostridium sporogenes, "которые ботулизм не вызывают, но при определенных ситуациях могут привести к тому, что продукты портятся".

Новозеландское министерство также сообщило, что "уже проинформировало о результатах проверки контролирующие органы других стран и в ближайшее время предоставит исчерпывающий отчет".

Fonterra — крупнейшая новозеландская молочная компания, а также один из крупнейших в мире производителей и экспортеров молочной продукции. В начале августа компания отозвала всю молочную продукцию по причине возможного заражения ботулизмом (тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы). Ранее Fonterra официально уведомила ряд стран о том, что продающаяся молочная продукция может быть заражена бактерией, вызывающей ботулизм, речь шла о примерно одной тысяче тонн продуктов. С 3 августа Роспотребнадзор остановил поставки и обращение продукции Fonterra в России.

На прошлой неделе посол Новой Зеландии в России Хэмиш Купер сообщил, что данные о загрязнении клостридиями (бактерии, вызывающие ботулизм) партии продукции новозеландской компании Fonterra могут быть ошибочны. Он подчеркнул, что интенсивный мониторинг новозеландской молочной продукции не выявил случаев ее загрязнения ботулотоксином.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter