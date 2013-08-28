В молочной продукции Fonterra не нашли бактерии ботулизма

Бактерия, которую в начале августа обнаружили в молочной продукции новозеландской компании Fonterra, не вызывает ботулизм. Об этом сегодня сообщило Министерство обрабатывающей промышленности и местного самоуправления Новой Зеландии, распространив данные проведенного официального расследования, сообщает ИТАР-ТАСС.

Первоначально власти страны уведомили зарубежных потребителей продукции Fonterra, что в белке, который используется при производстве детских молочных смесей, была обнаружена вызывающая ботулизм палочка Clostridium botulinum. Однако, как говорится в заявлении, расследование показало, что на самом деле речь идет о бактериях Clostridium sporogenes, "которые ботулизм не вызывают, но при определенных ситуациях могут привести к тому, что продукты портятся".

Новозеландское министерство также сообщило, что "уже проинформировало о результатах проверки контролирующие органы других стран и в ближайшее время предоставит исчерпывающий отчет".

Fonterra — крупнейшая новозеландская молочная компания, а также один из крупнейших в мире производителей и экспортеров молочной продукции. В начале августа компания отозвала всю молочную продукцию по причине возможного заражения ботулизмом (тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы). Ранее Fonterra официально уведомила ряд стран о том, что продающаяся молочная продукция может быть заражена бактерией, вызывающей ботулизм, речь шла о примерно одной тысяче тонн продуктов. С 3 августа Роспотребнадзор остановил поставки и обращение продукции Fonterra в России.

На прошлой неделе посол Новой Зеландии в России Хэмиш Купер сообщил, что данные о загрязнении клостридиями (бактерии, вызывающие ботулизм) партии продукции новозеландской компании Fonterra могут быть ошибочны. Он подчеркнул, что интенсивный мониторинг новозеландской молочной продукции не выявил случаев ее загрязнения ботулотоксином.