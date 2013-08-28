До конца года греческий сыр в Россию не вернется

Греческий сыр фета в Россию в нынешнем году не вернется. До конца 2013 года Греция предоставит Россельхознадзору результаты проверки своих предприятий-производителей, сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель ведомства Алексей Алексеенко.

Сегодня в Россельхознадзоре прошла встреча замруководителя ведомства Евгения Непоклонова с представителем министерства аграрного развития и продовольствия Греции Димитриосом Меласом и начальником генерального управления ветеринарии Томасом Александропулосом. Стороны обсудили вопрос в связи с введением Россией 15 июля ограничений на поставку в РФ мясной и молочной продукции из Греции.

Представители Греции пообещали устранить выявленные недостатки. Участники встречи договорились, что Греция самостоятельно проверит все предприятия, которые поставляют продукцию на российский рынок, и исключит из списка те предприятия, которые не могут дать гарантии качества.

Претензии российских ветеринарных властей заключаются в том, что греческие производители для своей продукции покупают сырье в других странах, - у предприятий, не имеющих права на экспорт продукции в государства ТС.

По большей части речь идет о молоке, так как основная статья экспорта в Россию - это мягкий сыр фета, напоминающий более известную россиянам брынзу. Молочное сырье в Грецию поставляют страны юга Европы, балканские государства и даже Германия.