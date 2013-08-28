Украина экспортировала 3,2 млн тонн зерна

Украина с начала маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) к 27 августа экспортировала 3,23 млн тонн зерна, что на 16% больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«На данный момент ощутимо выросла динамика зернового экспорта. Так, в августе более 2 млн тонн отечественного зерна было отправлено за границу. А это на 42% больше, чем в июле. Однако, хочу отметить, что мы ведем работу с транснациональными зернотрейдерами по вопросам выполнения запланированного экспорта в 30 млн тонн зерна», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Министр также отметил, что международные зернотрейдеры должны информировать свои материнские компании о том, сколько зерна нужно экспортировать из Украины.

«Трейдеры должны усилить сотрудничество и партнерство между своими компаниями и украинскими производителями зерна. При этом не забывая об интересах производителей. Кроме того, сейчас мы активно работаем над тем, чтобы украинским сельхозпредприятиям была доступна вся логистическая цепь для экспорта. Для этого работает специальная межведомственная рабочая группа», - подчеркнул Присяжнюк.

Согласно сообщению Минагропрода, экспорт пшеницы составил 1,5 млн тонн, ячменя – 1,15 млн тонн, кукурузы – 560 тыс. тонн.

Кроме того, министерство сообщило, что Украина направила на экспорт 743,2 тыс. тонн рапса и 4,1 тыс. тонн сои.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод оценил возможности экспорта зерна в течение текущего МГ в 28 млн тонн, из которых экспорт пшеницы может составить 8,9 млн тонн, кукурузы — более 16 млн тонн.

Валовой сбор зерновых, согласно прогнозу Минагропрода, в 2013 году может составить рекордные для страны 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.