Белорусская водка подорожает на 11%

Минск. В Беларуси с 29 августа повышаются предельные минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Беларуси, соответствующее решение предусмотрено постановлением Минэкономики от 23 августа №60.

Так, в соответствии с документом, предельная минимальная отпускная цена на алкоголь крепостью 40% за 0,5 л увеличена на 11,1% до 30 тыс. рублей (3,35 долл.).

«Данное решение принято в связи с ростом закупочных цен на зерно урожая 2013 года для производства спирта на 7-10%», - пояснили в Минэкономики.

При этом в ведомстве обратили внимание, что предельная минимальная розничная цена (с НДС) и предельная минимальная отпускная цена на импортный алкоголь крепостью 40% остаются без изменений.

Как сообщал УНИАН, до этого в Беларуси с 11 июля т.г. были повышены предельные минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28% и на спирт этиловый.

Так, предельная минимальная отпускная цена (без НДС) на алкоголь крепостью 40% за 0,5 литра (со стоимостью потребительской тары) увеличена на 25,6% до 27 тыс. рублей (3,04 долл.). При этом розничная цена (с НДС) увеличена на 28,4% до 38 тыс. рублей (4,28 долл.). Предельная минимальная отпускная цена на импортные алкогольные напитки крепостью 40%, реализуемые на территории Беларуси, увеличена на 25,6% и составляет 54 тыс. рублей (6,08 долл.).

В Украине с 1 марта 2013 года согласно правительственному постановлению розничная цена на водку и ликероводочные изделия выросла до 150,5 с 142,5 грн за литр. Оптовая отпускная цена повысилась до 101,6 грн за литр против 96,2 грн за литр.

Таким образом, минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 л с 1 марта выросла на 5,6% до 30, 1 грн (примерно 3,8 долл.).