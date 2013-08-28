Роспотребнадзор озабочен качеством белорусских продуктов

Роспотребнадзор озабочен качеством и безопасностью белорусских продуктов питания, особенно молочных.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что продолжает оставаться озабоченность в отношении качества и безопасности пищевой продукции Республики Беларусь. Только в Московской области за последние время из 240 образцов пищевой продукции Республики Беларусь, исследованной в лабораториях Роспотребнадзора, 72 образца (30%) не соответствовали требованиям по показателям качества и безопасности».

По данным Роспотребнадзора, «особенно вызывает опасения молочная продукция, произведенная в Республике Беларусь. Так, из 83 исследованных образцов масла сладко-сливочного несоленого классической и пониженной жирности 39 образцов не соответствовали требованиям по масложировому составу, из 9 проб питьевого молока 2 не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, из 15 проб сухого молока 9 не соответствовали требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию антибиотиков».

«Данные факты свидетельствуют об ослаблении контроля в Республике Беларусь за качеством и безопасностью пищевых продуктов», - отмечается в сообщении.

«Несмотря на проведенные 8 августа 2013 года переговоры с делегацией Республики Беларусь во главе с Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь М.И. Русым по вопросам взаимодействия сторон в рамках Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам и защите прав потребителей Роспотребнадзор не видит позитивных результатов по данному направлению работы. Роспотребнадзор продолжает осуществлять контроль за пищевой продукцией, в том числе произведенной в Республике Беларусь», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине августа т.г. Ассоциация производителей молока (АПМ) обратилась к Президенту Украины с просьбой усилить контроль импорта молочных продуктов в Украину, в частности, поступающих из Республики Беларусь.

Ассоциация просит Президента дать поручение Кабинету министров подготовить приказ «О введении квотирования импорта молочных продуктов в Украине», а также усилить контроль за таможенным оформлением молочной продукции, которая поступает из Беларуси.

«По данным аналитиков, в первом полугодии текущего года импорт белорусских молочных продуктов в Украину в ценовом выражении вырос более чем на 80%. При этом по отдельным группам товаров импорт увеличился в 2-3 раза. С 1 марта 2013 года был введен запрет на ввоз молочной продукции некоторых производителей из Беларуси на территорию Украины. Но именно в это время увеличился объем нелегального ввоза молочной продукции из Беларуси», - сообщила ассоциация.