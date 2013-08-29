«Мироновский хлебопродукт» сократил прибыль на 47%

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в январе-июне 2013 года получил 90 млн долл. чистой прибыли, что на 47% меньше, чем в первом полугодии 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

По данным компании, сокращение чистой прибыли связано со снижением EBITDA, а также увеличившейся амортизацией, связанной с запуском Винницкого комплекса, и транзакционными издержками при выпуске еврооблигаций в апреле 2013 года.

Согласно документу, выручка холдинга за указанный период осталась на прежнем уровне по сравнению с первым полугодием 2012 года и составила 656 млн долл. Компания объясняет показатель более низкой ценой продажи зерновых третьим лицам, несмотря на увеличение объемов продаж курятины.

По данным МХП, валовая прибыль сократилась на 19% - до 180 млн долл., а операционная составила 147 млн долл., что на 25% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Показатель объема прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) МХП в первом полугодии текущего года уменьшился на 16% - до 193 млн долл. в основном в связи с более высокой себестоимостью производства курятины и понижением средней цены на мясо птицы.

По данным компании, продажи курятины третьим лицам за указный период выросли на 13% - до 205,3 тыс. тонн в связи с увеличением объемов производства курятины на Винницкой птицефабрике, а объем экспорта вырос почти втрое – до 54,8 тыс. тонн. При этом средняя цена продажи курятины третьим лицам в первом полугодии 2013 года сократилась на 5% и составила 16,26 грн за 1 кг, что связано с увеличением доли экспортных продаж.

Кроме того, в компании сообщили, что продажи подсолнечного масла в первом полугодии выросли на 17% - до 111,2 тыс. тонн, что также связано с увеличением производства комбикормов на Винницком птицекомплексе и соответствует мировым ценовым тенденциям.

Что касается готовых мясных продуктов, то их объем производства в январе-июне 2013 года снизился незначительно в связи с оптимизацией продуктовой линейки - до 16,1 тыс. тонн против 16,5 тыс. тонн в первом полугодии 2012 года.

Как сообщал УНИАН, МХП в 1-м квартале 2013 года получил 36 млн долл. чистой прибыли, что на 24% меньше, чем в январе-марте 2012 года.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. EBITDA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. га.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл.