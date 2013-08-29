Экспорт подсолнечного масла останется на уровне прошлого года

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует экспорт подсолнечного масла из Украины в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2012 – август 2013) на уровне прошлого МГ, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«В прошлом году Украина экспортировала около 3,3 млн тонн подсолнечного масла. При этом доля Украины в мировом экспорте масла составляла почти 56%. Урожай подсолнечника этого года даст возможность произвести такой объем масла, который обеспечит сохранение позиций мирового лидера», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Согласно сообщению, в этом году Минагропрод прогнозирует урожай подсолнечника на уровне 8,5 млн тонн. При этом министерство прогнозирует снижение производства подсолнечного масла по сравнению с прошлым МГ до 3,5 млн тонн с 3,8 млн тонн.

«Южные области только начали собирать подсолнечник, поэтому еще рано говорить об окончательных прогнозах. Однако на сегодня сельхозпроизводители планируют собрать около 8,5 миллиона тонн семян подсолнечника. И несмотря на то, что нынешние площади под этой культурой остались практически на уровне прошлого года, ожидается увеличение урожайности благодаря более качественным семенам, применению технологий», - сообщил Присяжнюк.

Министр также отметил, что в этом году Украина увеличила экспорт украинского подсолнечного масла в Китай.

Как сообщал УНИАН, Украина с начала 2012/2013 МГ к июлю текущего года поставила на внешние рынки более 3 млн тонн подсолнечного масла.

Справка УНИАН. Украина в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила производство подсолнечного масла на 18% - до 3,8 млн тонн. При этом заметно вырос экспорт подсолнечного масла. В частности, в 2012 году украинские сельхозпроизводители поставили на внешние рынки 3,6 млн тонн, что на 33% больше, чем в предыдущем году.