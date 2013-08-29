В Азербайджане 176 тысяч голов скота заражены буньявирусом, сообщает бакинское информагентство АРА.

Как заявил на пресс-конференции 29 августа в Государственной ветеринарной службе (ГВС) при Министерстве сельского хозяйства страны заместитель директора ГВС Рамиз Салманов, заказаны препараты для оказания первой ветеринарной помощи заразившимся животным: «Мы представили в Министерство здравоохранения список необходимых препаратов. Эти препараты будут доставлены в места, где наблюдается проблема», - сказал он.

Салманов объяснил, что эти препараты недорогие: «Пусть покупают (граждане - ред.)их в аптеках и лечат животных. Самый дорогой из этих препаратов имеет цену 2 маната. Мы не советуем употреблять мясо павших животных. В то же время не надо резать животных, поправившихся в течение трех дней, поскольку вирусная инфекция не проходит так быстро».

Представитель ГВС отметил, что в республике инфицировано вирусом 176 тыс. голов скота, 52 животных пали, у 59 же произошел выкидыш: «Однако эти случаи не были связаны с вирусом. Я с уверенностью могу сказать, что павшие животные умерли от лихорадки».

Болезнь, заразившая животных, не паразитарная, а вирус группы известной болезни бунья, являющийся смешением трех вирусов - шомонда, акабене и аина. Вирус разносится насекомыми, заражение им оказывает воздействие на головной мозг животных, у них появляется интоксикация, паралич конечностей, кровотечение, диарея. Для человека вирус не опасен.