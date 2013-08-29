Украина усилит контроль на границах с РФ и Беларусью из-за вируса АЧС

Украина усилит контроль на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней (АЧС), сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Мы уже давно работаем в усиленном режиме. Но необходимо максимально усилить контроль на границе с Россией и Беларусью. В частности, полностью ограничить движение граждан и грузов вне специальных пунктов пропуска. Следовательно, на этих границах нужно ввести постоянно действующий барьер», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Министр подчеркнул, что в случае занесения вируса АЧС на территорию Украины, потери могут быть значительными.

«На сегодняшний день вопрос о возможности занесения возбудителя АЧС на территорию Украины стоит особенно остро. Так, в России за 7 лет убытки из-за обнаружения АЧС составили 30 млрд рублей (около 7,3 млрд грн – УНИАН). Кроме того, этим летом зафиксированы вспышки в Беларуси. Поэтому мы должны удвоить усилия для защиты территории Украины от этого заболевания, поскольку в Украине содержится около 4,4 млн голов свиней. И нужно понимать, какими могут быть убытки от болезни», - сказал Присяжнюк.

Министр также сообщил, что в ближайшее время вопрос по АЧС будет рассмотрен на заседании совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины случаев заболевания животных на украинской территории в этом году зафиксировано не было.

По данным Госветфитослужбы, правительство приняло необходимые меры для предотвращения распространения АЧС на территории Украины. В частности, запрещен ввоз в Украину восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из Беларуси и федеральных округов России, где зафиксировано заболевание. Также Украина запретила использование пищевых отходов для корма сельскохозяйственных животных, в том числе свиней.

Госветфитослужба также сообщила, что проблема АЧС может сохраняться в России на протяжении 10 лет, а в Беларуси — 5 лет. При этом ведомство привело пример Испании, где ликвидация АЧС продолжалась в течение 27 лет.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС опасности не представляет.