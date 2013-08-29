Британской компании разрешили приобрести акции «Конти»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Jere Holding Limited (Британские Виргинские острова) приобрести акции одной из крупнейших кондитерских компаний в Украине «Конти» (Донецк), сообщила УНИАН пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, приобретение акций «Конти» обеспечит Jere Holding превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

Как сообщал УНИАН, в июле стало известно, что компания «Конти» выставлена на продажу. Также сообщалось, что сумма сделки может составить около 1 млрд долл. При этом первый раунд формирования предложений потенциальных покупателей может состояться в сентябре этого года.

Справка УНИАН. Группа «Конти» основана в 1997 году. В состав группы входит «ПО «Конти» и «Конти-Рус». Производственные активы группы: Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики и две кондитерские фабрики в Курске (Россия).

Основные ТМ группы «Конти»: Amour, Bonjour, а также «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», BisKonti, «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».

Основным бенефициаром компании является народный депутат Борис Колесников.