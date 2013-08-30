В США снова бастуют работники фаст-фудов

Работники ресторанов фаст-фуда в десятках городов США проводят забастовку, которая может стать крупнейшей в истории этой индустрии, утверждают лидеры профсоюзов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Участники забастовки хотят, чтобы их труд оплачивался по ставке 15 долларов США в час, то есть вдвое больше, чем большинство из них получает сейчас.

В Нью-Йорке около 300 протестующих заполнили ресторан "Макдональдс" рядом с Эмпайр-стейт-билдинг.

Забастовка происходит на фоне призывов президента США Барака Обамы и некоторых законодателей повысить минимальный размер оплаты труда.

Ряд членов Конгресса США предлагают повысить ставку с 7,25 долларов США в час, установленных в 2009 году, до 9 долларов.

"Для всё большего количества людей, чей труд оплачивается по минимальной ставке, подняться на следующую ступень экономической лестницы становится всё менее и менее возможным", - заявил министр труда США Томас Перес, один из главных сторонников повышения минимальной оплаты труда в администрации Обамы.

Лидеры профсоюзов сообщают, что к забастовке в 50 городах планировали присоединиться и некоторые работники розничной торговли.

Работники жалуются, что не могут прожить на минимальную зарплату, которая за год работы составляет всего 15 тысяч долларов.

При этом многие отмечают, что не всем удается работать полную рабочую неделю.

Корпорации "Макдональдс" и "Бургер Кинг" сообщили в совместном заявлении, что в большинство их точек в США работают по франшизе, а потому решения на уровне отдельных ресторанов корпорации не принимают.

Компании утверждают, что увеличение минимального размера оплаты труда будет означать повышение затрат и более высокие цены на производимую продукцию.

Причина низкой оплаты труда в ресторанах быстрого питания заключается в том, что большинство работников молоды и не имеют опыта, сказал агентству Ассошиэйтед Пресс представитель Национальной ассоциации ресторанов США.

Однако Мэри Хенри из Международного союза наёмных работников - лоббистской группы, которая поддерживает забастовку, - не согласилась с ним, отметив, что в ресторанах быстрого питания далеко не всегда работают тинейджеры.

"Даже средняя зарплата в 9,08 доллара в час - ниже федерально установленного порога бедности, даже допуская, что работник будет занят сорок часов в неделю и не возьмёт ни одного больничного", - добавила Хенри.

Американская индустрия быстрого питания оказалась под пристальным вниманием, поскольку сокращения из-за рецессии в этой сфере компенсировались именно за счет вакансий не на полную ставку.

Неясно, помешает ли забастовка работе хотя бы одного ресторана: организаторы протеста объявили о своих планах заранее, и менеджеры точек питания могли скорректировать расписание.

Ранее этим летом уже проходила забастовка работников сетей фаст-фуда, в которой участвовали более 2 тысяч человек.