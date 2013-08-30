Агрохолдинг «Авангард» увеличил прибыль на 8%

Один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине агрохолдинг «Авангард» в январе-июне 2013 года увеличил чистую прибыль на 8,2% по сравнению с первым полугодием 2012 года - до 105,6 млн долл., говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, опубликованному на сайте Лондонской биржи, выручка холдинга увеличилась на 7,3% - до 304,3 млн долл., а показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) увеличился на 10,3% - до 134,7 млн долл.

По данным холдинга, валовая прибыль за указанный период выросла на 4,1% - до 118,6 млн долл., а операционная - на 6,5%, до 122 млн долл.

Также «Авангард» сообщил, что выручка от экспорта в первом полугодии увеличилась на 56,3% - до 241 млн долл.

Согласно отчету, производство яиц за указанный период выросло на 8,8% - до 3,378 млрд штук. При этом «Авангард» сообщил, что в первом полугодии выручка от продажи яиц сократилась на 1,4% по сравнению с январем-июнем 2012 года - до 188,8 млн долл. Компания поясняет, что сокращение выручки связано со снижением средней цены на яйца - до 0,63 грн, что на 6% меньше аналогичного показателя прошлого года.

«Во второй половине 2013 года мы ожидаем более высокую среднюю цену на яйца по сравнению с первым полугодием. В настоящее время рынок имеет тенденцию к росту, который традиционно продолжается во второй половине этого года», - сообщила в отчете генеральный директор агрохолдинга Ирина Марченко.

Агрохолдинг также сообщил, что в планах компании до конца года получить разрешение на ввоз продукции на рынок Европейского Союза, а также удерживать позиции на рынках, где продукция холдинга уже присутствует.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Авангард» по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 16,3% по сравнению с 2011 годом - до 228,2 млн долл..

В мае международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте агрохолдинга «Авангард» до уровня «В+» с «В». Рейтинг по национальной шкале был повышен до «AA+(ukr)» с «А+ (ukr)». Прогноз по обоим рейтингам – стабильный.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету финансово-аналитической группы «Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 областях Украины и в АР Крым.