Компания «Коблево» приступила к сбору нового урожая виноградника

Винодельческая компания «Коблево», занимающая выращиванием винограда на территорию около 2500 га, приступила к сбору нового урожая, рассчитывая его собрать до конца сентября

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

«Сбор урожая более 20-ти сортов винограда продлится до конца сентября 2013 года – по мере достижения ягодами достаточного количества сахаров (от 18 до 24 %), - сообщила пресс-служба, уточнив, что в сборе урожая принимает участие более 500 сотрудников предприятия.

«При этом более половины квалифицированных рабочих – порядка 200 человек - собирают ягоды вручную. Для сбора винограда, технология производства вин из которого предусматривает более длительный контакт сока и кожуры, используют современные виноградоуборочные комбайны французской компании Gregoire», - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, за первые несколько дней виноградоры собрали Мускат Оттонель и Иршаи Оливер и приступили к сбору сорта Шардоне.

Из данных сортов будут произведены изысканные вина линеек KOBLEVO Select: «Мускат південний» и «Шардоне», KOBLEVO Бордо: «Мускат» Коблево» и «Мускат золотий», а также KOBLEVO Сомелье: «Шардоне»

«2013-й год выдался очень благоприятным – погодные условия способствовали выращиванию винной ягоды высочайшего качества. Июньские дожди оказали положительное влияние на развитие гроздьев. А благодаря достаточному количеству солнечных дней созревшие виноградные ягоды отличаются высокими показателями сахаристости, оптимальным уровнем кислотности и отменными органолептическими характеристиками», -процитировала пресс-служба председателя ПАО «Коблево» Веру Козливскую.

«Получение большого урожая винограда высочайшего качества стало возможным на «Коблево» в том числе благодаря продуманной стратегии развития виноградных насаждений. Предприятие ежегодно расширяет площади виноградников и планирует дальнейшее их развитие», – добавил Роман Вашколуп, Генеральный директор ООО «Алкогольные традиции».

Как сообщал УНИАН, сырьевая база винзавода «Коблево» находятся на той же географической широте, что и винодельческий район Франции Божоле, славящийся молодым вином. С одной стороны их окружает Черное море, а с другой – заповедный Тилигульский лиман, который имеет статус водных угодий международного значения.

Вина ТМ KOBLEVO являются одними из самых покупаемых винных брендов Украины и занимают более 15 % доли рынка в натуральном выражении.

Справка УНИАН. ПАО «КОБЛЕВО» входит в группу компаний «Баядера».

Предприятие производит винодельческую продукцию под 6-ю брендами: виноградные вина KOBLEVO (серии Select, «Бордо», «Сомелье»), виноградные вина премиум-класса Bon Vin, сливовое вино TAKADO, уникальные вермуты Marengo, а также вина в упаковке Tetra Pak – «Світ натуральних вин» и Carta de vinos.

Группа компаний «Баядера» объединяет следующие компании: ООО «Национальная водочная компания», ПАО «Коблево», ООО «Баядера Логистик», ООО «Баядера Импорт», ООО «Алкогольные традиции», ООО «Национальные алкогольные традиции» (РФ).