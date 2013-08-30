Агрохолдинг KSG Agro увеличил прибыль почти на 39%

Крупный украинский производитель аграрной продукции холдинг KSG Agro в январе-июне 2013 года увеличил чистую прибыль по сравнению с первым полугодием прошлого года на 38,6 % - до 11,5 млн долл., говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка холдинга в первом полугодии 2013 года выросла на 79,2% - до 13,6 млн долл.

Валовая прибыль увеличилась на 39% - до 17,1 млн долл., а показатель EBITDA увеличился на 26,2% - до 18,3 млн долл. Операционная прибыль сократилась на 36,1% - до 14,3 млн долл.

Как сообщал УНИАН, KSG Agro в 2012 году сократил чистую прибыль по сравнению с предыдущим годом на 57,5% - до 11,66 млн долл. США.

Справка УНИАН. KSG Agro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. С 2011 года акции компании торгуются на Варшавской бирже.