Доход «Индустриальной молочной компании» вырос на 71%

Один из крупнейших производителей молока в Украине агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» (ИМК) в январе-июне 2013 года получил чистую прибыль в размере 41,1 млн долл., что на 70,5% больше, чем в 1-м полугодии 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка холдинга за указанный период выросла на 65,8% – до 53,2 млн долл. Валовая прибыль компании увеличилась на 77,4% – до 53,82 млн долл., а операционная – составила 45,7 млн долл., что на 80% больше, чем в январе-июне 2012 года.

Показатель объёма прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) «ИМК» в 1-м полугодии 2013 года вырос на 75,6%, до 51,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» (ИМК) в январе-марте 2013 года получил чистую прибыль в размере 282 тыс. долл., что в 3 раза больше, чем в 1-м квартале 2012 года.

Согласно документу, выручка холдинга за указанный период выросла в 1,9 раза – до 35,2 млн долл. Валовая прибыль компании увеличилась в 3,4 раза – до 6,9 млн долл., а операционная – составила 2,2 млн долл., что в 4,4 раза больше, чем в январе-марте 2012 года.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году «Индустриальная молочная компания» кроме производства молока занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур. По последним данным за 2012 год, компания арендовала в Полтавской, Черниговской и Сумской областях 82,7 тыс. га земли и владела складскими помещениями мощностью хранения 223 тыс. тонн.