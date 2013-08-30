Прибыль «Овостар Юнион» сократилась до 6,7 млн долл.

Крупнейший производитель яиц в Украине агрохолдинг «Овостар Юнион» в январе-июне 2013 года получил чистую прибыль в размере 6,7 млн долл., что на 44,6% меньше, чем в первом полугодии 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка холдинга за отчетный период увеличилась на 19% - до 33,1 млн долл. При этом валовая прибыль «Овостар Юнион» в первом полугодии сократилась на 22,1% - до 10,6 млн долл., а операционная упала на 41,9% - до 6,8 млн долл.

Агрохолдинг сообщил, что выручка увеличилась за счет роста продаж во всех сегментах деятельности. В частности, выручка от продажи яиц увеличилась на 5,3% - до 20, 56 млн долл., яичных продуктов – на 60,4%, до 10 млн долл., а подсолнечного масла – на 24,8%, до 2,53 млн долл.

«Компания продолжает расти в ключевых сегментах производства яиц и яичных продуктов благодаря увеличению мощностей производства… Мы планируем поддерживать лидирующие позиции на рынке жидких яичных продуктов», - говорится в отчете компании.

Кроме того, агрохолдинг сообщил, что планирует расширять производство, что позволит ему производить до 1,2 млрд штук яиц уже в следующем году.

Как сообщал УНИАН, «Овостар Юнион» в 2012 году получил 23,997 млн долл. чистой прибыли, что на 20,1% больше, чем годом ранее. Выручка агрохолдинга в 2012 году выросла на 19,2% - до 60,3 млн долл. Валовая прибыль «Овостар Юнион» за указанный период выросла до 29,1 млн долл. против 23,3 млн долл. в 2011 году, а операционная прибыль составила 23,8 млн долл., что на 15,2% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA агрохолдинга в 2012 году вырос до 27,3 млн долл. с 22,3 млн долл. в 2011 году.

Справка УНИАН. Группа компаний Ovostar Union - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц в стране. В 2011 году Ovostar Union осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании) по максимально заявленной цене. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».