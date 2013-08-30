Убыток «Агротона» за полгода составил 223 тыс. долл.

Один из крупнейших украинских агрохолдингов «Агротон» в январе-июне 2013 года получил 223 тыс. долл. чистого убытка по сравнению с 30,49 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка компании в І полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несущественно сократилась – на 1,4%, до 40,77 млн долл.

Валовая прибыль агрохолдинга снизилась более чем в 3,5 раза – до 9,95 млн долл., а операционная прибыль уменьшилась в 8,7 раза – до 4,09 млн долл.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агротон» работает с 1992 года. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Владеет земельным банком около 151 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

«Агротон» в конце октября 2010 года в ходе IPO разместил на Варшавской бирже 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлек около 54 млн долл.