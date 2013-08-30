Минагропрод ужесточит требования к покупателям сельхозземель

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает предоставить право покупки земель сельхозназначения Украины только ее гражданам, государству, Земельному банку, а также территориальным общинам. Предельный размер частной собственности на землю предлагается установить в размере 100 гектаров, а минимальный срок аренды − 15 лет.

Как сообщает пресс-служба министерства, такое решение согласовали вчера во время совещания относительно законопроекта «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» под председательством первого замминистра Ивана Бисюка.

«Мы создали рабочую группу по подготовке законопроекта «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также пригласили к обсуждению представителей Минэкономразвития, Минфина, Госземагентства, АМКУ, НААНУ, Федерации работодателей, профильных общественных организаций, народных депутатов. Сейчас мы получили от них замечания, и после их обсуждения законопроект будет доработан и в случае снятия разногласий − направлен на рассмотрение Кабинета Министров», − отметил Бисюк.

В ходе согласительного совещания его участники обсудили ряд принципиальных вопросов относительно этого законопроекта. Так, покупателями сельхозземель предлагается сделать только государство, территориальные громады, Государственный земельный банк и граждан Украины. К ним будет выдвинуты жесткие условия, а продажа и покупка земельного участка будут проходить публично.

Кроме того, предельный размер земли, которая будет находиться в частной собственности, не может превышать 100 гектаров. Что касается аренды, то в законопроекте предлагается установка регулирования ее предельных размеров в соответствии с антимонопольным законодательством. Минимальный срок аренды предлагается установить на уровне 15 лет.