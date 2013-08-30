Посол США: Украина может стать энергетическим хабом Европы

Посол США в Украине Джефри Пайетт считает, что Украина может стать энергетическим хабом Европы.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Мы надеемся, что добыча сланцевого газа сможет стать хорошим механизмом, который принесет Украине экономический прирост и откроет новые возможности. И также мы надеемся, что это станет определенным катализатором, который поможет реформировать энергетический рынок с тем, чтобы Украина стала энергетическим хабом в Европе», - сказал Пайетт.

В свою очередь, Азаров отметил, что Украина заинтересована в энергетическом сотрудничестве с США, и правительство сделает все возможное для того, чтобы как можно скорее американские компании ExxonMobil и Chevron начали добычу сланцевого газа в Украине.

«Мы придаем чрезвычайно большое значение нашим отношениям с США в области энергетической безопасности. Мы заключили соглашения с вашими компаниями ExxonMobil и Chevron и надеемся, что все предварительные процедуры пройдут достаточно быстро и инвесторы перейдут к разработке наших месторождений сланцевого газа. Вы можете быть уверены в том, что правительство сделает все необходимое для того, чтобы разработка месторождений началась как можно скорее», - сказал Азаров.

В Кабмине напомнили, что компания Chevron была признана победителем тендера на заключение соглашения о распределении продукции на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковска области). Прогнозные ресурсы площади оцениваются в 3 трлн кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 26 июня поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко к саммиту Украина-ЕС, который будет проводиться в ноябре в Вильнюсе, подготовить концепцию создания энергетического хаба.

По его словам, Евросоюз заинтересован в том, чтобы Украина стала европейским газоэнергетическим хабом, прежде всего, для обеспечения возможности хранения газа в украинских ПХГ.