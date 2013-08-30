Датская компания построит в Житомирской области свинокомплекс за 15 млн евро

Датская компания построит в Житомирской области на базе компании "Альянс-Бекон" свинокомплекс за 15 млн евро.

Как сообщает официальный сайт Антимонопольного комитета Украины, АМКУ «предоставил разрешение компании «Berry Farm ApS» (г. Хольстебро, Дания) на приобретение опосредованного контроля над сельскохозяйственным ООО «Альянс-Бекон".

В Департаменте агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации корреспонденту УНИАН уточнили, что, в частности, на базе компании "Альянс-Бекон" принадлежащее датской кампании "Berry Farm" ООО "Дан-Фарм Украина" до 2015 года построит современный животноводческий комплекс, рассчитанный на 15 тысяч свиней.

По данным департамента, в этот проект будет вложено 15 млн евро.

Для реализации проекта инвестор возьмет в аренду более 3 га земли в Новоград-Волынском районе Житомирской области. Соответствующие документы ООО "Альянс-Бекон" уже подписало с руководством райгосадминистрации.

Справка УНИАН. ООО "Альянс-Бекон" (с.Колодянка, Житомирская обл.) зарегистрировано в 2006 году, специализируется на разведении свиней.

ООО "Дан-Фарм Украина" основано в 2001 году. Компания занимается выращиванием зерновых и технических культур. Ее мажоритарным владельцем выступает датская «Berry Farm ApS» (г. Хольстебро, Дания).