Украина уже собрала 32,7 млн тонн зерна

Украинские аграрии по состоянию на 30 августа собрали 32,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, убрав 10,6 млн га, или 96% от прогноза без учета кукурузы, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным ведомства, средняя урожайность зерновых по стране составляет 30,8 ц/га против 25,7 ц/га на аналогичную дату прошлого года.

Согласно сообщению, аграрии намолотили 88 тыс. тонн гречихи с 71 тыс. га при средней урожайности 12,3 ц/га против 9,9 ц/га в прошлом году.

Также аграрии намолотили 75 тыс. тонн проса с 54 тыс. га. Средняя урожайность культуры составила 13,9 ц/га против прошлогодних 11,7 ц/га.

Кроме того, к 30 августа было намолочены 106 тыс. тонн кукурузы на зерно с 21 тыс. га при средней урожайности 57 ц/га против 27,8 ц/га в прошлом году.

В Украине также намолочено 883 тыс. тонн подсолнечника с 580 тыс. га при средней урожайности в 14,3 ц/га против прошлогодних 11,2 ц/га.

Минагропрод также сообщил, что к 30 августа аграрии собрали 115 тыс. тонн сои с 63 тыс. га при средней урожайности 18,2 ц/га против показателя прошлого года в 14,4 ц/га.

Как сообщал УНИАН, валовой сбор зерновых, согласно прогнозу Минагропрода, в 2013 году может составить рекордные для страны 57,9 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.