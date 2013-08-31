Россия угрожает ввести запрет на ввоз мяса и сыров из Польши

Россия может ввести запрет на ввоз мясной и молочной продукции из Польши. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Он отметил, что только за последнюю неделю со стороны польских поставщиков было выявлено 3 случая нарушения, которые российское ведомство квалифицирует как крупное мошенничество. Импортеры пытались ввести мясо и сыры по ветеринарным сертификатам, которые не соответствовали самой продукции. Например, ввозилась продукция под несоответствующими клеймами предприятий другой страны происхождения (например, из Германии, Испании), а также с измененными этикетками. Так, 28 августа Россельхознадзор вернул Польше 12 тонн сыра сомнительного качества, отправленных фирмой Polmek.

"Речь идет об очень серьезной системной недостаточности, когда контрабандная продукция прикрывается подлинными сертификатами. Возникает вопрос о достоверности сертификации, которая принята в Польше", - отметил Алексеенко. По его словам, несмотря на то, что претензии возникли к определенным группам агропродукции, тем не менее, может возникнуть вопрос о доверии всей системе сертификации польской пищевой продукции. "Мы надеемся, что они примут достаточно быстро все необходимые меры, так как это крайне серьезное нарушение", - отметил официальный представитель российского ведомства. В Россельхознадзоре напомнили, что неделю назад создавшаяся ситуация была обсуждена с послом Польши в России Войцехом Зайончковским. Помимо этого состоялись переговоры заместителя начальника управления Россельхознадзора Александра Пономарева с главным ветинспектором Польши Янушем Звионзеком. Польская сторона заверила, что проведет тщательное расследование ситуации.

Претензии к польской продукции у российских контролирующих органов возникают уже не в первый раз. Так, в ноябре 2005 года Россия запретила поставки из Польши мяса и некоторых видов мясопродуктов из-за фальсификации ветеринарных сертификатов. В том же месяце был введен запрет на импорт из Польши растениеводческой продукции в связи с нарушениями польской стороной российских фитосанитарных норм. Только в декабре 2007 года вето было снято. Впрочем, такие претензии были частью проблем с сертификацией всей поступающей из ЕС продукции. Россия планировала введение единых ветеринарных сертификатов с 1 мая 2004 года и была вынуждена переносить этот срок по просьбе ЕС. В итоге с 1 июня 2004 года поставки европейской продукции животноводства в Россию по ветеринарным сертификатам старого образца были приостановлены, а по новым документам ЕС поставлять был не готов. Это также привело к ограничениям поставок мяса из ЕС.

По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), в 2012 году ввоз польской охлажденной говядины в Россию составил 6,53 тысяч тонн, что в общем объеме импорта этого вида мяса занимает 16%. В ввозе других видов мяса Польша не превышает 1% в группе. Так, поставки замороженной говядины в РФ из этой страны в прошедшем году составил 5,7 тысяч тонн, свинины - 7,22 тысяч тонн, мяса птицы - 5,2 тысяч тонн. За 1-е полугодие 2013 года польской охлажденной говядины было ввезено 960 тысяч тонн (это 5,3% в импорте данного вида мяса), замороженной говядины - 2,4 тысячи тонн (1%), свинины - 7,2 тысяч тонн (2,7%), мяса птицы - 4,75 тысячи тонн (2,5%). Стоимость поставок польского мяса всех видов в Россию в 2012 году составила примерно 84,5 млн евро.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), за 5 месяцев 2013 года поставки польской свинины в страны Таможенного союза (России, Белоруссии, Казахстана) снизились на 30% к аналогичному периоду прошлого года — до 14,2 тысяч тонн. В 2012 году Польша ввезла в страны Таможенного союза 48,9 тысяч тонн свинины на сумму около 140 млн долларов. Это на 13,5% меньше, чем в 2011 году.

В списке предприятий, имеющих право на экспорт молока и молочной продукции в Таможенный союз, значится 56 польских компаний.