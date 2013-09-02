В Украине ввели новые акцизные марки для алкоголя и сигарет

В Украине с 1 сентября вводятся новые акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, введение новых акцизных марок приведет к подорожанию бутылки алкогольного напитка в среднем на 0,167 грн, а одной пачки сигарет на 0,087 грн.

Марки акцизного налога нового образца будут иметь графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя — не менее четырех, для сигарет — трех), которые не позволят злоумышленникам подделывать акцизные марки.

Цена на новые марки с начала осени вырастет: на алкогольные напитки — до 0,27 грн за штуку, а для сигарет — на 0,142 грн за штуку.

По данным министерства, марки позволят наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.

Ранее Кабинет министров Украины принял решение об отсрочке ввода новых акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий до 1 сентября 2013 года с ранее запланированного 1 августа этого года.

Миндоходов заявляло о возможности введения электронной акцизной марки с января 2014 года с целью пресечения контрабанды подакцизных товаров – включая алкоголь, табачные изделия и даже нефтепродукты.

Министр Миндоходов Александр Клименко заявил, что введение акцизной марки нового образца с 1 сентября позволит снизить объем нелегальной подакцизной продукции на 7-10%.