Кабмин установил плату за пользование бюджетным займом под залог зерна

Кабинет министров Украины установил на 2013-2014 маркетинговый год (МГ, июль 2013-июнь 2014 гг.) плату для сельхозпроизводителей за пользование бюджетным займом под залог зерна в рамках государственных залоговых закупок на уровне 6,9% годовых.

Соответствующая норма закреплена постановлением Кабмина №604 от 21 августа 2013 года, опубликованным на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, величина ставки сформирована на основании информации Национального банка об уровне средневзвешенной процентной ставки по кредитам банков, которые предоставлены на срок до 1 года и полностью обеспечены залогом.

Как сообщал УНИАН, в 2012-2013 МГ ставка за пользование соответствующим займом составляла 6,8% годовых. Займы под залог зерна осуществляет Аграрный фонд.