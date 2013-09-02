В Украине складываются оптимальные погодные условия для сева озимых

В Украине, благодаря выпадению эффективных осадков и, как следствие, накоплению достаточного количества влаги в почве, складываются оптимальные условия для сева озимых культур под урожай 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«За последние 5 лет на сегодняшний день сложились оптимальные условия увлажнения для проведения сева (озимых - УНИАН)», - сказал Прокопенко.

В то же время, по словам синоптиков, ожидаемые на этой неделе дожди могут повлечь за собой снижение темпов уборки кукурузы и подсолнечника. Однако уже во второй половине сентября Укргидрометцентр ожидает прекращение осадков и возобновление нормальных темпов сбора поздних зерновых и масличных.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии начали сев озимых культур под урожай 2014 года. Украина, по состоянию на 30 августа, засеяла озимым рапсом 359 тыс. га, что составляет 39% прогноза. Ожидаемая обеспеченность семенами озимых культур составляет 1,7 млн тонн, или 100% от прогноза.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, посевы зерновых под урожай 2014 года сократятся на 1,2% - до 8,1 млн га.