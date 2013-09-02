Украина запретила ввоз свинины из Беларуси

Черниговская и Житомирская таможни запретили ввоз на территорию Украины товаров из Беларуси, которые подлежат ветеринарно-санитарному контролю, а именно – свинины, включая живых животных, мясных субпродуктов, меда, молока и молочных продуктов, включая сыры, а также яиц.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, размещенном на сайте ведомства.

«В целях информирования граждан, пересекающих белорусско-украинскую границу, Черниговская и Житомирская таможни Украины уведомили таможенные органы Республики Беларусь о вводе запрета на ввоз на территорию Украины товаров, которые подлежат ветеринарно-санитарному контролю и могут переносить возбудителей африканской чумы свиней», - говорится в сообщении.

Кроме того, запрещены к провозу колбасы и аналогичные изделия из мяса, мясных субпродуктов или крови, готовые или консервированные продукты из мяса, готовые супы или бульоны, а также заготовки к ним. В этот же список попала кровь животных, приготовленная для терапевтического, профилактического или диагностического применения; иммунные сыворотки, вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (за исключением дрожжей) и аналогичные продукты.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в конце августа сообщило об усилении контроля на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней (АЧС).

Как отмечал министр Николай Присяжнюк, контроль ведется давно, но сейчас необходимо полностью ограничить движение граждан и грузов вне специальных пунктов пропуска. А на действующих пунктах границы нужно ввести постоянно действующий барьер.