Минздрав ужесточит требования к качеству мяса птицы

Министерство здравоохранения намерено с 2016 года ужесточить требования к качеству мяса птицы, в частности, установить максимально допустимое количество влаги в тушках в зависимости от способа охлаждения - воздушного, водного или гидроаэрозольного.

Соответствующая норма закреплена в приказе Министерства здравоохранения №694 «Об утверждении гигиенических требований к мясу птицы и отдельным показателям его качества», принятом 6 августа 2013 года и зарегистрированном в Министерстве юстиции 13 августа.

Согласно документу, для тушек, охлажденных воздухом, доля влаги, выделяемой при размораживании, должна составлять не более 1,5%, для мяса птицы, охлажденного аэрозолем, – не более 3,3%, а для охлажденного методом погружения в воду – не более 5,1%.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия предлагало установить максимально допустимое количество влаги в мясе птице на уровне 4% от массы тушки, однако это предложение не было поддержано украинскими производителями. Ведущие производители мяса птицы в Украине указали на то, что такая норма противоречит регламентам Европейского Союза, а в Украине только в продукции недобросовестных производителей доля влаги превышает 4%.

При этом, согласно соответствующему регламенту ЕС, массовая доля влаги, выделяемой при размораживании мяса, для тушек с вложенными потрохами и охлажденных в гидроаэрозоле, составляет 3,3%, а для аналогичных тушек, охлажденных в ваннах с водой, - 5,1%.