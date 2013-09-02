Аграрии увеличили покупку сельхозтехники на 25%

Украинские сельхозпроизводители за 8 месяцев 2013 года приобрели 12 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2012 года, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, за указанный период аграрии приобрели 2,3 тыс. тракторов, 1,3 тыс. единиц почвообрабатывающей техники, около 900 ед. посевной техники, 512 зерноуборочных комбайнов и т.д. При этом, по словам главы министерства Николая Присяжнюка, более половины приобретенной техники – отечественного производства.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн. В рамках реализации Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 годы министерство намерено помочь аграриям приобрести до 4 тыс. единиц сельхозтехники по лизингу.

По данным Госстата, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году. При этом, по данным Минагропрода, нехватка техники, в частности зерноуборочной, влечет за собой ежегодные потери порядка 6 миллионов тонн урожая зерновых, что в денежном эквиваленте составляет 1,2 млрд долларов.

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