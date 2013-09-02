Латвия намерена попросить РФ и Беларусь отменить запрет на импорт свинины

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии намерена в ближайшее время обратиться в органы ветеринарного надзора России и Белоруссии с просьбой отменить запрет на импорт живых свиней и свинины из страны из-за распространения свиной чумы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ПВС Эдвина Ольшевского.

В ноябре 2012 года Россия ввела запрет на импорт свиней и свинины из Латвии из-за распространения свиной чумы.

По словам Ольшевского, лабораторные анализы показали, что заболевание концентрируется только в конкретных регионах страны. Ветеринарные организации России наложили запрет на импорт свиней и свинины со всей Латвии.

По словам Ольшевского, с ноября прошлого года классическая свиная чума в Латвии не выявлена ни у одного животного.

Классическая чума свиней - особо опасная вирусная болезнь свиней разных пород и возрастных групп. Заболеваемость - 80-100%, смертность - до 80%. Заражение происходит воздушно-капельным путем и алиментарно. При появлении КЧС накладывают карантин, больных свиней убивают и уничтожают.

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