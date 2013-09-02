Россия снижает пошлины на экспорт масличных культур

Россия в связи с обязательствами перед Всемирной торговой организацией снижает ставки экспортных пошлин на масличные культуры, следует из постановления правительства РФ от 30 августа, сообщает "Прайм".

Так, пошлина на подсолнечник установлена в размере 16,62%, но не менее 24,94 евро за тонну, против прежних 20%, но не менее 30 евро за тонну.

Пошлина на соевые бобы снижается до 13,33%, но не менее 23,33 евро за тонну, с прежних 20%, но не менее 35 евро за тонну. Ставка на рапс составит 15%, но не менее 27,13 евро за тонну, против 15%, но не менее 30 евро за тонну.

Минсельхоз РФ прогнозирует урожай подсолнечника практически на уровне прошлого года - 7,9 миллиона тонн, при этом, по экспертным оценкам, производство может быть выше. Прогноз по сбору маслосемян рапса - 1,4 миллиона тонн, что на 400 тысяч тонн больше прошлогоднего. При этом из-за паводков на Дальнем Востоке прогноз по урожаю сои был снижен с 1,9 миллиона тонн до 1,5-1,6 миллиона тонн (в 2012 году он составил 1,8 миллиона тонн).