Roshen отвергает обвинения России в реэкспорте продукции

Крупнейший производитель кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen опровергает подозрения главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко в реэкспорте продукции в Россию через Казахстан.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Подозрения в наш адрес относительно применения схем реэкспорта из стран Таможенного союза для поставок в Россию продукции не имеют под собой оснований", - говорится в сообщении.

В Roshen заявили, что обратились к главе Роспотребнадзора с просьбой о продолжении диалога и готовы принять на любую из украинских фабрик проверяющую инспекцию контролирующего органа Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заподозрил, что Украина пытается наладить реэкспорт конфет Roshen в Россию через Казахстан. По словам Онищенко, во время его визита на Дальний Восток там его попытались напоить чаем с конфетами, среди которых был "до боли знакомый "Рошен". По мнению главного санитарного врача РФ, на Дальний Восток большинство продукции попадает через Новосибирск и Челябинск, куда, в свою очередь, поставки идут из Средней Азии.

"Думаю, Украина налаживает схемы реэкспотра через Казахстан. Если это будет, переговоры могут у нас затянуться", - сказал Онищенко, добавив, что дал команду проверить эту информацию. "Если это так, то будет беда", - сказал он.

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями.

Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

Компания "Рошен" экспортирует в Россию около 30% своей продукции. Потери Украины в случае сохранения запрета на поставки кондитерской продукции компании "Рошен" в Россию до конца года могут составить 1 млрд гривен (125 млн долларов). Это - неуплаченные налоги и другие выплаты. Кроме того, потери несут и смежные предприятия, которые являются поставщиками сырья для "Рошен".

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).