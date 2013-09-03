Россия может снова запретить молдавский алкоголь

В России не исключают новых ограничений на поставки алкоголя из Молдавии. Роспотребнадзор обнаружил, что более 28,4 тысячи литров алкогольной продукции, поступившей за последнее время в страну из Молдавии, не соответствует требованиям безопасности, сообщается на сайте ведомства.

"По результатам исследований, проводимых лабораториями Роспотребнадзора, только за последнее время выявлено четыре партии алкогольной продукции объемом 28 432,5 литров, не соответствующих требованиям безопасности. Это свидетельствует о том, что предупреждения, ранее высказанные в адрес руководства компетентных органов Республики Молдавии, не восприняты и находят фактическое подтверждение, что делает реальными опасения возврата к ситуации 2006 года", - говорится в сообщении.

Весной 2006 года был введен запрет на поставки винопродукции из Молдавии в Россию, а осенью того же года президенты двух стран договорились о снятии санкций при условии организации дополнительного контроля качества молдавских вин инспекторами Роспотребнадзора непосредственно в Молдавии.

"Если в ближайшее время мы не услышим от компетентных властей Республики Молдавия конкретных мер, направленных на обеспечение безопасности и качества поставляемой продукции, то высказанные опасения могут стать реальностью", - добавили в ведомстве.

Всего из Молдавии с начала этого года было ввезено 3,844 тысячи партий алкогольной продукции и виноматериалов общим объемом более 24,840 миллиона литров.