Государственная зерновая корпорация хочет поставлять зерно для ООН

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) с июля 2013 года включена в Реестр поставщиков зерновых культур Всемирной Продовольственной Программы ООН, что позволит ей принимать участие в тендерах на поставку пшеницы, кукурузы и сорго для продовольственных программ ООН, сообщила пресс-служба ГПЗКУ.

По словам главы правления корпорации Игоря Якубовича, это позволит Украина открыть для себя новые рынки сбыта зерновых.

«Тем самым, ГПЗКУ, как государственный оператор, и Украина в целом получают новые каналы и рынки сбыта отечественного зерна» - цитирует пресс-служба Якубовича.

Он также отметил, что ГПЗКУ стала первой юридически зарегистрированной в Украине отечественной компанией, которая получила право на поставку зерна для Всемирной Продовольственной Программы ООН.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.

Всемирная Продовольственная Программа ООН - крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания. ВПП основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Она призвана оказывать помощь малоимущим в развивающихся странах, борясь с голодом и нищетой.