Украина экспортировала почти 4 млн тонн зерна

Украинские аграрии с начала 2013-2041 маркетингового года (МГ, июль 2013 — июнь 2014) к 3 сентября поставили на внешние рынки 3,8 млн тонн зерна, что на 16% больше, чем к аналогичной дате прошлого МГ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, по данным ведомства, экспорт пшеницы к указанной дате составил 1,4 млн тонн, ячменя — 1,4 млн тонн. При этом в августе Украина экспортировала 2,3 млн тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21,5 млн тонн, кукурузы – 25 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь рекордных для страны 57,9 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. Прогноз экспорта зерна в 2013-1014 маркетинговом году составляет 28 млн тонн.