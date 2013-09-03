В Украине растет производство молочных продуктов для детского питания

В Украине в январе-июле 2013 года было произведено 11,1 тыс. тонн молочных продуктов для детского питания, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

В частности, по данным ассоциации, за 7 месяцев т.г. было произведено 4,5 тыс. тонн кисломолочных продуктов, что на 63% больше прошлогодних объемов. Производство питьевого детского молока составило 7 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель на 4%.

В ассоциации отметили, что на рост объемов производства молочной продукции для детей повлияло открытие в октябре прошлого года в Киевской области специализированного завода детского питания филиала ОАО «Яготинский маслозавод» - «Яготинское для детей», входящего в состав холдинга «Молочный альянс».

«Производство качественных отечественных продуктов для детского питания очень важно для здоровья нации, особенно это касается продуктов с коротким сроком годности, таких как молочные», - цитирует пресс-служба эксперта аграрных рынков УКАБ Алину Жарко.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной промышленности и продовольствия, объем производства детского питания в Украине в первой половине 2013 года составил 16 тыс. тонн, что на 46% больше, чем в январе-июне 2012 года.

Производство детского питания в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросло на 21,6% и составило 24,2 тыс. тонн.