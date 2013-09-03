Крупнейшего в РФ производителя минеральной воды могут признать банкротом

Арбитражный суд Ставропольского края зарегистрировал заявление ООО "Кавказдорстрой" о признании банкротом кисловодской компании "Нарзан", которая является одним из крупнейших в России производителей минеральной воды, сообщили во вторник РАПСИ в суде.

Краевой арбитраж 17 июля по иску компании "Кавказдорстрой" взыскал с ОАО "Нарзан" более 2 миллионов рублей долга.

"Нарзан" обладает исключительным правом на производство минеральной воды под одноименной торговой маркой, также выпускает премиальные напитки "Шорли", питьевую воду под маркой "Ледяная Жемчужина" и традиционные лимонады.

Промышленный розлив минеральной воды "Нарзан" начался в Кисловодске в 1894 году. В 1992 году Кисловодский нарзанный завод был преобразован в ОАО "Нарзан", которое в 1995 году получило свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара.