Присяжнюк: экспортный потенциал Украины составляет более 30 млн тонн зерна

Украинские аграрии в 2013-2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 — июнь 2014) потенциально могут поставить на внешние рынки более 30 млн тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Я прогнозирую, что возможности экспорта (зерна в 2013-2014 МГ – УНИАН) потенциально более 30 млн тонн», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод сообщил, что прогноз экспорта зерна в 2013-1014 МГ составляет 28 млн тонн. По прогнозам министерства, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21,5 млн тонн, кукурузы – 25 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь рекордных для страны 57,9 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

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