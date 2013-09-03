Украина получила право поставлять пшеницу, сою и ячмень в Китай

На прошлой неделе Китай закончил сертификацию украинской пшеницы, сои и ячменя, после чего Украина получила право поставлять эти культуры на рынок КНР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы раньше имели право на китайский рынок поставлять только кукурузу. Сейчас мы получаем право поставлять и пшеницу, и сою, и ячмень», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, в июле Украина согласно контракту с Китайской Народной Республикой поставила в эту страну 400 тыс. тонн пшеницы.

Ранее Присяжнюк заявлял, что Украина в 2014 году может получить право на поставку мяса и мясных продуктов на рынок КНР.

Кроме того, по словам министра, Украина намерена сотрудничать с Китайской Народной Республикой в сфере рыбного хозяйства, в частности, страны планируют реализовать проект развития Севастопольского морского рыбного порта и начать на его базе строительство припортовых заводов.