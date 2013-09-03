Минагропрод инициирует снижение стоимости ветеринарных и фитосанитарных услуг

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк на ближайшем заседании Кабинета министров вынесет на рассмотрение постановление об удешевлении ветеринарных и фитосанитарных услуг в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Присяжнюк сообщил во вторник на пресс-конференции.

«На эту среду будет вынесено постановление, которое будет предусматривать сроком на маркетинговый год уменьшение стоимости услуг ветеринаров, фитосанитаров и других государственных учреждений», - сказал он.

По словам министра, на сегодняшний день Минагропрод продолжает поиск путей по снижению стоимости услуг припортовых и линейных элеваторов и железной дороги.

Как сообщал УНИАН, ранее Присяжнюк заявлял, что Минагропрод намерен добиться снижения стоимости логистических затрат, связанных с поставками зерна, на 200-300 грн/тонна.

По словам министра, на сегодняшний день логистические издержки, связанные с экспортом зерна, являются завышенными и составляют 550 грн/тонна для пшеницы и, предположительно, 750 грн/тонна для кукурузы.