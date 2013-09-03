Рада приняла закон об органической сельхозпродукции

Верховная Рада Украины приняла Закон “О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья” с учетом всех предложений Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 302 (при необходимых 226 - УНИАН) из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон регулирует отношения в сфере производства и оборота органической продукции, сырья и распространяется на субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют хозяйственную деятельность в этой сфере, и на всю органическую продукцию, сырье, полученное в соответствии с требованиями данного закона.

Данным законом определяются общие правила производства органической продукции (сырья) животного и растительного происхождения.

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