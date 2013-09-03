Россия может принять меры в отношении импорта продуктов из Беларуси - Минсельхоз

Россия может принять меры для обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции, ввозимой с территории Беларуси.

Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, передает агентство «Прайм».

«Как говорят специалисты, профильные ведомства, есть случаи не очень корректного реэкспорта из Беларуси под видом белорусской продукции, причем популярной продукции, в том числе молочной», - сказал Федоров.

«Сказать о том, что нас все удовлетворяет и все благополучно, здесь у нас достаточных оснований нет. Могут быть приняты решения, которые направлены на обеспечение дополнительных гарантий безопасности продукции, поставляемой из Беларуси", - отметил российский министр.

Напомним, отношения Беларуси и России обострились после ареста генерального директора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, задержанного белорусскими властями по обвинению в злоупотреблении властью и служебными полномочиями.

Баумгертнер был задержан в Минском аэропорту 26 августа после встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. Следственный комитет Беларуси предъявил ему обвинение по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Баумгертнер помещен в следственный изолятор КГБ Беларуси.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя 29 августа ситуацию с задержанием Баумгертнера, заявил, что Россия из-за этого может пересмотреть ряд вопросов двустороннего сотрудничества с Беларусью. В список входят сокращение поставок нефти, проверки продукции АПК и затягивание вопроса о новом кредите.

Кроме того, 2 сентября Следственным комитетом Беларуси в качестве обвиняемого по уже расследуемому уголовному делу в отношении должностных лиц ЗАО «Белорусская калийная компания» привлечен совладелец ОАО «Уралкалий» Сулейман Каримов. «Вынесены постановления о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении его в розыск, в том числе по линии Интерпола», - отметили в СК Беларуси.