Молдова готова выполнить все требования Роспотребнадзора по алкоголю - министр

Молдавия готова выполнить все требования Роспотребнадзора, чтобы продолжить экспорт алкоголя в РФ, заявил во вторник РИА Новости министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Бумаков, комментируя заявление главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко относительно забракованной алкогольной продукции из Молдавии.

"Еще на прошлой неделе мы отправили в Москву новые результаты проверок молдавских винодельческих компаний. Сегодня мы отправили повторное письмо лично Геннадию Онищенко о повторных проверках. Конечно, это влечет за собой дополнительные затраты производителей вина, однако, мы готовы сделать все необходимое, чтобы сохранить хорошие отношения с Роспотребнадзором и продолжать экспорт вина в Россию", - подчеркнул Бумаков.

Государственный инспектор по контролю алкогольной продукции при Минисельхозпищепроме Андрей Гурин заявил РИА Новости, что "молдавская сторона будет делать все возможное, чтобы сохранить торговые отношения между двумя странами".

"Мы готовы сесть за стол переговоров и отчитаться за каждую партию алкоголя, к которой у Роспотребнадзора есть претензии", - заметил Гурин. Роспотребнадзор обнаружил, что более 28,4 тысячи литров алкогольной продукции, поступившей за последнее время в Россию из Молдавии, не соответствует требованиям безопасности, это может привести к новым ограничениям на поставки.

Весной 2006 года был введен запрет на поставки винопродукции из Молдавии в Россию, а осенью того же года президенты двух стран договорились о снятии санкций при условии организации дополнительного контроля качества молдавских вин инспекторами Роспотребнадзора непосредственно в Молдавии.

Всего из Молдавии с начала этого года было ввезено 3,844 тысячи партий алкогольной продукции и виноматериалов общим объемом более 24,840 миллиона литров.

Как сообщал УНИАН, в России не исключают новых ограничений на поставки алкоголя из Молдавии. Роспотребнадзор обнаружил, что более 28,4 тысячи литров алкогольной продукции, поступившей за последнее время в страну из Молдавии, не соответствует требованиям безопасности, сообщается на сайте ведомства.