Государственная продовольственно-зерновая корпорация начала залоговые закупки зерна

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) на прошлой неделе начала осуществлять закупки зерна по залоговой системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Залоговая система только с прошлой недели начала работать. Контракты сейчас обрабатываются», - сказал Присяжнюк.

Министр не уточнил, какая сумма будет направлена на финансирование этой программы.

Кроме того, Присяжнюк сообщил, что по спотовым контрактам ГПЗКУ уже закупила 674 тыс. тонн зерновых.

Кроме того, по данным Минагропрода, на сегодняшний день аграрии поставили на сертифицированные склады Аграрного фонда около двух третьих, или 660 тыс. тонн, законтрактованного по форварду зерна урожая 2013 года. Что касается Государственного интервенционного фонда, то в нем уже накоплено 870 тыс. тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года.

Осенью 2013 года ГПЗКУ намерена приступить к форвардным закупкам озимых урожая 2014 года. Планируется закупить 1 млн тонн озимых.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.