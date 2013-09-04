Азаров хочет возобновить работу регулярных ярмарок

Премьер-министр Николай Азаров во время заседания Кабинета министров отметил необходимость возобновления регулярной работы ярмарок, которые способствуют обеспечению населения разнообразными, качественными, а главное – доступными и дешевыми продуктами питания.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

«Если во время летней жары сельхозярмарки в отдельных регионах были отменены из соображений безопасности продуктов питания, то сегодня нет препятствий для возобновления ярмарок, которые очень положительно воспринимают наши граждане», - отметил Азаров.

«Я настаиваю на том, чтобы ярмарки проходили в наших городах еженедельно», - поставил задачу премьер-министр.

Он отметил, что уже наработан очень неплохой опыт работы в этом направлении. Так, с начала 2013 года в Украине проведена 45 961 сельскохозяйственная ярмарка с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей, кооперативов и личных крестьянских и фермерских хозяйств. На ярмарках реализовано около 500 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 4 миллиард гривен.

«Это весомый вклад в развитие внутреннего рынка. Его нужно увеличивать», - подчеркнул Азаров.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия и региональных администраций, в течение сентября планируется провести около 7 тысяч продовольственных ярмарок, на которых будет продаваться плодоовощная продукция, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты, бакалейные товары (крупы, сахар, мука), яйца и другие продовольственные товары.

Глава правительства поручил Министерству аграрной политики и продовольствия вместе с местными администрациями составить график проведения ярмарок до конца текущего года.

«Хороший урожай текущего года, активное развитие фермерских хозяйств и создание современных овощехранилищ дают все основания для стабилизации цен почти на всю сельхозпродукцию. И для производителей не должно быть никаких преград для продажи своей продукции непосредственно потребителям», - отметил Азаров. При этом он обратился в региональные администрации относительно обеспечения надлежащего санитарного состояния и удобных условий как для продавцов, так и для покупателей.