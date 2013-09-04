“Украгролизинг” получил нового председателя правления

Кабинет министров Украины назначил Жанну Ориничеву председателем правления Национальной акционерной компании “Украгролизинг”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра Кабинета министров Владислав Забарский, отметив, что соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

При этом Кабмин освободил Николая Шпака от должности председателя правления “Украгролизинга”.

Другим решение правительство освободило Ориничеву от должности заместителя председателя правления “Украгролизинга”.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство Министерства аграрной политики и продовольствия высказывало неудовлетворенность работой «Украгролизинга».

В конце июля Госфининспеция сообщила, что в ходе проведенного ею аудиторского исследования пришла к выводу, что Минагропрод и «Украгролизинг» неэффективно использовали 669 млн грн из 940,7 млн грн, выделенных из бюджета в 2010-2012 годах на реализацию Государственной целевой программы реализации технической политики в агропромышленном комплексе на период до 2015 года по обеспечению украинских аграриев сельхозтехникой отечественного производства посредством финансового лизинга. На основе этого инспекция рекомендовала признать неудовлетворительной работу Министерства аграрной политики и НАК «Укагролизинг» по выполнению госпрограммы. В то же время «Украгролизинг» назвал это заявление Госфининспеции безосновательным.