Беларусь отпустит цены на хлеб

Белорусские власти планируют в 2014 году сократить список товаров с регулируемыми ценами и убрать из него в том числе хлебобулочную продукцию. Об этом министр экономики страны Николай Снопков заявил во время прямой линии с читателями газеты «Республика», передает Лента.ru.

Назвать другие позиции, которые планируется исключить из перечня регулируемых, министр затруднился. По его словам, об этом станет известно в конце года после изучения влияния инфляции на цены.

3 сентября государственный концерн «Белнефтехим» увеличил цены на бензин на пять процентов. С 29 августа в Белоруссии выросли цены на хлеб и водку — стоимость продуктов была увеличена на десять процентов. В Минэкономики повышение цен назвали плановым.

Рост стоимости многих товаров власти Белоруссии объясняют тем, что уровень цен в стране должен быть таким же, как в других государствах Таможенного союза. В противном случае, как утверждают чиновники, белорусские товары будут вывозить в другие страны ТС.

Минск прогнозирует, что инфляция в этом году составит 12 процентов. Годом ранее цены выросли почти на 22 процента, а в разгар кризиса 2011 года — на 100 процентов. Состояние экономики Белоруссии резко ухудшилось в связи с нехваткой валюты в первой половине 2011 года на фоне сокращения золотовалютных резервов.