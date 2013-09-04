Минагропрод повысил прогноз сева озимых зерновых под новый урожай

Министерство агарной политики и продовольствия ожидает, что под урожай озимых зерновых 2014 года в Украине будет засеяно 8,2 млн га, что на 2,4% больше, чем ведомство прогнозировало раньше.

Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода.

При этом озимый рапс посеян на площади 461 тыс. га, или 50% от прогнозируемых площадей.

Обеспеченность аграриев семенами озимых культур, по данным Минагропрода, составляет 1,7 млн тонн (102% от заявленных потребностей), минеральными удобрениями – 563,2 тыс. тонн (79% от потребности).

Ранее министерство прогнозировало, что сев озимых зерновых под урожай 2014 года будет проведен на площади 8,01 млн га.

Как сообщал УНИАН, под урожай 2013 года Украина засеяла озимыми на зерно и зеленый корм, а так же рапсом 9,2 млн га, что на 2,5% меньше, чем в 2012 году. Под озимые зерновые было отведено 8,1 млн га (на 3,5% меньше, чем под урожай 2012 г.), под озимый рапс - 1,03 млн га (на 7,2% больше).