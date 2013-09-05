Агрохолдинг HarvEast продал «Ильич-Агро Запорожье»

Один из крупнейших агрохолдингов Украины HarvEast Holding продает Genero Group свое структурное подразделение «ДП «Ильич-Агро Запорожье», которое управляет 15 тыс. га в Бердянском и Приморском районах Запорожской области, с целью оптимизации земельного банка и сокращения своего присутствия в зонах рискованного земледелия, сообщила пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, сделка должна быть закрыта до конца 2013 года.

По словам генерального директора HarvEast Holding Саймона Чернявского, компания намерена расширять свое присутствие в районах с более благоприятным климатом.

«Сейчас один из наших приоритетов, одно из ключевых условий для дальнейшего роста - снижение климатических рисков. Ведь сегодня мы работаем преимущественно в зоне рискованного земледелия, и наши результаты в значительной мере зависят от погоды. Мы стремимся расширить земельный банк в менее рискованных регионах и параллельно приняли решение о продаже активов холдинга в Запорожской области», - цитирует пресс-служба Чернявского.

Стоимость сделки в сообщении не уточняется.

Справка УНИАН. Созданный в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича HarvEast Holding владеет и управляет активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и Крыму. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство, а также выращивание свиней, птицы, разведение рыбы и производство комбикормов.

Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов. HarvEast Holding в 2012 году увеличил чистый убыток на 4% - до 26 млн долл.

Genero Group создана в 2013 году бизнесменом Сергеем Дяченко. Компания работает в сфере органического земледелия.