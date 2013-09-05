УЗА пугает транспортным коллапсом из-за обязательной сертификации зерна

Если в ближайшее время в Украине не будет отменена обязательная сертификация зерна, проводимая Госсельхозинспекцией при его погрузке в вагоны, то зерновой рынок страны через две-три недели ждет транспортный коллапс из-за длительного простоя вагонов-зерновозов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на пресс-конференции в четверг президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«Нужно отменить обязательную сертификацию при отгрузки зерна в вагоны... Если мы этого не сделаем, то нас ожидает в ближайшие две-три недели начало транспортного коллапса», - сказал он.

По словам Клименко, из-за этой бюрократической процедуры вагоны-зерновозы простаивают 1-5 дней, вследствие чего их оборачиваемость в месяц составляет три раза, тогда как Украине при растущем количестве экспорта зерновых необходимо, чтобы вагоны-зерновозы оборачивались в месяц не менее шести раз.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины осенью 2012 года установил обязательную сертификацию зерна и продуктов его переработки в случае экспортно-импортных операций и перемещения зерна и зерновых продуктов за счет государственных средств. В остальных случаях предполагается оформление сертификата качества по усмотрению субъекта рынка.

21 мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О зерне и рынке зерна в Украине" (относительно дерегулирования рынка зерна), который, в частности, предусматривает бессрочную сертификацию услуг по хранению зерна, а также отход от практики обязательной сертификации качества всего зерна и продуктов его переработки.