Производители прогнозируют незначительное повышение цен на молоко этой осенью

Осенью цены на молочные продукты останутся примерно на том же уровне, что и летом, с возможностью незначительного роста - на 1-2%. Такое мнение высказал УНИАН президент Ассоциации производителей молока (АПМ) Андрей Дикун.

«Летом на рынке молока наблюдалась благоприятная конъюнктура – отсутствие сезонного спада цен благоприятно повлияло на производство молока. Мы ожидаем, что эта положительная тенденция продолжится и на следующие осенние месяцы. Цены на рынке будут на стабильном уровне с незначительной тенденцией к росту — на 1-2%», - сказал Дикун.

По его словам, рынок молочной продукции, несмотря на некоторые трудности с экспортом, растет и будет расти и дальше.

«Наиболее растущим сегментом рынка, по нашему мнению, будет сектор цельномолочной продукции, что положительно скажется на динамике потребления молока и молочных продуктов населением», - отметил эксперт.

При этом Дикун сообщил, что значительного увеличения объемов импорта молочной продукции этой осенью ожидать не стоит.

«Единственная страна, молочная продукция которой может в достаточно большом количестве попасть на рынок Украины, это Беларусь. Однако надеемся, что рабочей группе по регулированию рынка молока в Украине совместно с государством удастся найти пути защиты собственного товаропроизводителя - в рамках законодательства», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее АПМ обратилась к Президенту Украины с просьбой усилить контроль импорта молочных продуктов в Украину, в частности, поступающих из Республики Беларусь, для поддержания отечественного производства.

Кроме того, АПМ и Национальная ассоциация молочников Украины («Укрмолпром») обратились к министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Присяжнюку с просьбой доработать законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования внутренней торговли», в частности, сократив срок оплаты молочной продукции до 7 дней с 60.

Справка УНИАН. На сегодняшний день членами АПМ являются более 70 хозяйств из 20 областей Украины.

Производство жидкого молока в Украине в январе-июле 2013 года выросло по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 1,5% - до 548 тыс. тонн.